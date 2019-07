Pangal Andrade reveló las causas de su quiebre con Kel Calderón

El exchico reality, Pangal Andrade, reveló en el último capítulo de Podemos hablar de CHV algunas de las causas de su quiebre con la influencer, Kel Calderón, luego de una relación de 4 años.

"Somos de dos mundos súper diferentes. Yo soy alguien que ama el Cajón del Maipo, y ella es citadina. Nos complementábamos a veces, por eso igual duramos harto tiempo. Era lo más aperrada que hay", reveló.

Asimismo, el exchico reality confesó que "estuve muy enamorado" e hizo un mea culpa sobre su relación: "cuando ya no estai junto con la persona empezai a decir, chucha, 'y si hubiera disfrutado más esos momentos, si hubiera aperrado más quizás".

Agregando que "siempre me criticaron que no soy amoroso, cariñoso, más bien alguien frío. Yo soy súper perfeccionista, no sé, me falto trabajar más mi parte cariñosa".



Foto: CHV

Explicando también que "en mis cosas ella siempre aperraba, cagada de la risa", pero él en sus eventos estaba "con cara de poto".

"Quizás en mi próxima relación no voy a ser tan egoísta, no voy a ser tan 'yo, yo'. Fui egoísta con mi tiempo", meditó.

Finalmente, sobre una posible reconciliación con la abogada, sostuvo que "yo no sé las vueltas de la vida, le tengo harto cariño. Yo me dejo llevar, yo no sé en qué está".