Panelista de Intrusos está a favor de su término: No debe estar en pantalla y es una buena decisión

El periodista de espectáculo César Barrera se refirió al término de Intrusos de La Red, el cual llegará a su fin el próximo 30 de diciembre.

En conversación con Glamorama TV, el comunicador aseguró estar de acuerdo con el fin del programa, comentando que "efectivamente el programa llega a su término luego de 13 años de transmisión. Yo participé en varias posiciones. Fui productor un tiempo. Otro tiempo fui notero. Ahora solo panelista. Entonces, he pasado por varias etapas del programa y no de manera continua. He ido y vuelto".

En la conversación también se refirió al espacio que ocupa el informativo Punto Noticias del caal, el cual está actualmente enfocado en la situación del país.

"La explicación que da el canal en su comunicado es que requieren poner otro contenido al aire. Le van a dar espacio al Punto Noticias que, dentro de los noticiarios, ha tenido muy buena recepción del público por los invitados y como tratan los temas. Si efectivamente el canal le va a dar más espacio a lo que requiere el país hoy en día, Intrusos no debe estar en pantalla y es una muy buena decisión, anexo a lo que pasa en Intrusos como marca", señaló.

Sobre la decisión de los ejecutivos de la señal, César indicó que "es una buena decisión de canal y una buena señal a futuro. Hay que ver. Hay que ver qué ponen en ese horario, qué nos van a ofrecer como canal, qué contenidos. Y si no cumple y va a ser otra cosa, lo mismo, el público se va a ir".