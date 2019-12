Panel navideño de Ciudadano ADN mostró tres formas distintas de pasar la Navidad

Hay múltiples formas de vivir la Navidad, y para mostrarlas en su diversidad, Ciudadano ADN armó un panel que incluyó una inmigrante, un bombero y una directora de ONG, que contaron sobre sus vivencias en esta fecha especial.

Dulcemaría García, venezolana que vive en Chile desde el 2007 y tiene un emprendimiento gastronómico, contó que en su país de origen la Navidad "es como un carnaval, muy apoteósica, a veces exagerada" y siempre considera "la unión, muchas veces también con amigos y vecinos".

La emprendedora contó que una de las cosas que le pareció más extraña de la Navidad chilena es el término de "Viejo Pascuero", contando que "en nuestro país se llama San Nicolás, pero el que trae los regalos es el Niño Jesús". Dulcemaría también recordó que "mi primera Navidad en Chile no fue muy grata, la pasé sola, porque no conocía mucha gente, así que me compré algo que quería comer y me acosté".

"Nosotros extrañamos la Navidad como era, pero uno vuelve y ve que todo ha cambiado de manera radical", dice quien aún tiene a su mamá y hermanas en Venezuela, a propósito de la carencia de diversos artículos que suele verse en el país caribeño.

Rodrigo Mella es capitán de la Cuarta Compañía de Bomberos de Quinta Normal, por lo que ha pasado varias navidades y años nuevos en su compañía. "Es difícil, se pasa lejos de la familia, pero es una responsabilidad que tenemos que cubrir, aunque lo hacemos de forma voluntaria", expresó.

"La familia está acostumbrada a esto", relató, "y entiende que en estas fechas tenemos que dejar la cena y la entrega de regalos. Ya ni siquiera me dicen nada: es mi labor".

Isabel Lacalle es directora ejecutiva de la Corporación Nuestra Casa, que trabaja con personas en situación de calle, contó que desde que forma parte de ella "nunca había celebrado tanto la Navidad", y que "este año quisimos darle un toque más festivo" por lo que armaron una fiesta en el Parque Portales.

Sin duda, en esta Navidad no estará ausente la tensión social producto de la crisis que vive el país. Al respecto, Mella expresó que "estos meses han sido fuertes para nosotros, pero la gente ha valorado el trabajo de nuestra Institución", agregando que "espero que se sienta que nuestra labor es importante para el país".

"Una de las cosas que pasó en este estallido es que tuvimos más episodios de violencia", comentó Lacalle a propósito del contexto de las personas que su organización atiende. Además, agregó que "hoy día no sé cuánta gente va a llegar a cenar con nosotros, pero lo importante es que la casa está abierta".

Y a la hora de pedir un regalo simbólico para esta Navidad, Isabel, Rodrigo y Dulcemaría respectivamente eligieron "el amor, que siempre esté presente", "que la comunidad conozca nuestro trabajo" y "hacerse consciente de lo que siente y poder demostrarlo, para llegar a la paz".