Panel de expertos en Star Wars desmenuzó 'El ascenso de Skywalker', el gran cierre de la saga

Hoy se estrena la novena y última película de la saga Star Wars, "Episodio IX: El ascenso de Skywalker". Es el fin de una era, y por eso, Ciudadano ADN conversó con dos entendidos en la materia: la periodista de espectáculos Sol Márquez y el director nacional de Star Wars Chile, Osvaldo González.

Márquez se declaró "contenta" con el Episodio IX. "Me parece que es un súper buen cierre a la saga, con momentos súper emocionantes", aunque "no creo que todo el mundo vaya a quedar contento".

La periodista confirmó que el cierre corresponde sólo a las trilogías cinematográficas, por lo que podría no ser absoluto. Ya existen planes de spin-offs para televisión, como la serie de Obi-Wan Kenobi, además de la ya estrenada en Estados Unidos "The mandalorian", por lo que "no había que descartar el formato" para una continuidad del universo.

González, por su parte, tiene una opinión más matizada de esta último filme. "Es que yo soy más viejito, así que tengo que separar las cosas. Como director, es altamente recomendable, pero como fan, me quedaron algunos detalles".

El representante de los fans de Star Wars en Chile contó que llegó a encantarse con la saga de niño y "por culpa de mi padre, que le gustaba mucho ir al cine". Y organizó a los fans porque está convencido de que "somos entes sociales, te puede gustar algo solo, pero tienes que buscar a alguien con tu misma afición".

Además contó que, en los periodos de tiempo en que no hay estrenos, su agrupación se orienta a actividades sociales. "Se nos ocurrió ir a un hogar de niños, y nos dimos cuenta que habían niños que podían disfrutar de su niñez y otros que no. Ahí nos cambió el switch. Empezamos a ir a hospitales. Y no nos perdemos Teletón. Ahí los Jedi y los Sith nos unimos".

Como experto en Star Wars, no perdió la oportunidad de opinar sobre el que quizás es el personaje más desconcertante de la saga para muchos: Jar Jar Binks. "Para los más grandes fue un impacto, pero es increíble la llegada que tuvo con los niños". Sol Márquez, por su parte, se concentró en Darth Vader, "de los mejores villanos de la historia del cine", aunque rápidamente aclaró que su otro personaje favorito es la Princesa Leia.

Sin spoilear, González adelantó que "van a llorar" con la participación de Leia en la película final, que fue hecha con imágenes de archivo de Carrie Fisher antes de su muerte. Márquez dijo que "es muy emocionante el solo verla de nuevo", y que "la Princesa Leia era muy bacán en la trilogía original, pero en la de los 90 era un accesorio".

Una de las críticas que tradicionalmente se ha hecho a Star Wars es a la forma que aborda aspectos como el romance y la presencia femenina y de diversidad racial. "No existen los parámetros de hombres y mujeres, estamos contando una historia en un universo distinto", cree González, agregando que "la fuerza y el amor son casi lo mismo” y que “una princesa se enamora de un contrabandista, y la gente no pone ninguna objeción. No hay discriminación de por medio".

Los panelistas también creen que es posible hacer con "El ascenso de Skywalker" un ejercicio similar a "Joker" al emparentarla con el actual estallido social chileno. "Hace mucho eco, desde que el enemigo de la Resistencia es la Primera Orden", comentó Sol Márquez.

Por último, la periodista comentó sobre George Lucas y "lo visionario que fue al darse cuenta que el negocio estaba en las figuritas y en los efectos especiales".



