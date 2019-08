Pancho Sazo y Tilo González celebran los 50 años de Congreso: 'Es como un presente eterno'

Pancho Sazo y Tilo González, cantante-letrista y baterista-compositor de Congreso, la emblemática banda chilena que se apronta a uno de los hitos más importantes de su carrera: la celebración de sus 50 años de actividad, que será coronada con un gran concierto este sábado 24 en el Teatro Caupolicán.

Por eso, en Ciudadano ADN revisamos un adelanto del especial que Radio ADN estrenará este viernes 23 a las 21:00 horas. Una entretenida y emotiva conversación donde los dos miembros claves de la banda repasarán los hitos más importantes de su aplaudida trayectoria.

Como por ejemplo, la celebración de sus 25 años, en un largo show -duró alrededor de 4 horas- en el Court Central del Estadio Nacional. "Cuando hicimos los 25 no pensamos que íbamos a hacer 25 más", comentó Sazo, recordando que ese día los acompañó otro grande de la música popular de este lado del continente: el argentino León Gieco.

Fue la canción "En horario estelar" la que contó con su participación especial, y que se estrenó en ese evento. "Teníamos muchas letras, y ese día escribí la definitiva 10 minutos antes de la performance", recordó Sazo. Los músicos también recordaron que es una de las pocas canciones de su repertorio que "nunca tuvo un original, el original es el grabado en vivo".

"Se supone que cuando uno cumple 50 dice 'ok, ya hemos hecho todo esto, no hay mucho más que hacer' pero hay muchos proyectos en mente. Esto es como un presente eterno", comentó González, quien agregó sentirse "privilegiadísimo con los compañeros que me ha tocado navegar en este viaje, y contigo mismo (por Sazo) por saber que la música que yo hice va a tener una letra maravillosa. Quién otro podría hacer los textos para mi música que no sea Panchito".

En la revisión tampoco podía faltar la colaboración que Nicanor Parra tuvo con la banda en el álbum "Pichanga" (1992), una iniciativa auspiciada por la Unicef. "Un privilegio, porque nunca fue trabajo", comentaron los músicos. "Tenía como 80 años en esa época, y era más lolo que nosotros", agregaron. Además del trabajo de Parra en los textos, contaron con el pintor Bororo a cargo de las ilustraciones.

A Parra, recordaron, "cuando le mostramos la maqueta saltaba. Se entusiasmó muchísimo. Era como un niño". Sazo y González adelantaron también que parte del material de “Pichanga” será revisado este sábado en el Caupolicán.

Otro aporte clave que fue recordado fue el de Francisco González, hermano de Tilo y ex miembro de la banda, que en 1974 compuso el tema "El cielito de mi piel", definido por Sazo como un intento de "desarmar la armadura de metal y los frenillos de vidrio que nos habían puesto los milicos".

Otro aporte clave que fue recordado fue el de Francisco González, hermano de Tilo y ex miembro de la banda, que en 1974 compuso el tema "El cielito de mi piel", definido por Sazo como un intento de "desarmar la armadura de metal y los frenillos de vidrio que nos habían puesto los milicos".

Un sinnúmero de momentos musicales que dialogan con la historia reciente del país