Pancho Saavedra aseguró que le gustaría quitarle el 'Pasapalabra' a Julían Elfenbein

Pancho Saavedra volvió a sorprender. Durante una entrevista que ofreció a La Cuarta, el animador de Canal 13 habló de varios temas y uno de aquellos fue que le gustaría realizar un programa de concursos.

Cuando le dijeron que eligiera uno de sus pares de la televisión para quedarse con su programa, el rostro de "Lugares que hablan" no tuvo inconvenientes en nombrar a 'Pasapalabra': "Se lo quitaría a Julián (Elfenbein)", lanzó.

Justificando su respuesta, argumentó al medio que "me gustan los programas de concurso, me encantaría que volviera a este canal El tiempo es oro o le quitaría a la Diana Bolocco el ¿Quién quiere ser millonario?".

Finalmente, reveló a que animador o animadora se llevaría a trabajar con él en sus programas: "Me traería a Diana Bolocco, porque tengo la mejor onda y los mejores recuerdos también de haber trabajado con ella y creo que siempre es un aporte, es lúdica, es divertida es simpática y hombre, me traería a Julio César Rodríguez, porque me gustaba verlo en el matinal", indicó Saavedra.