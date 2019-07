Pampita sobre Benja Vicuña: 'Qué más quisiera yo que no haberme separado nunca'

Carolina Ardohaín y Benjamín Vicuña estuvieron juntos durante diez años y producto de su amor nacieron cuatro pequeños: Blanca, Benicio, Beltrán y Bautista. Sin embargo, en 2015 se comenzó a rumorear que el actor le fue infiel con María Eugenia Suárez, con quien mantiene una relación hasta hoy.

Tras la polémica separación, la modelo tuvo una relación de tres años con el extenista Juan Mónaco, y luego con Mariano Balcarce, con quien está distanciada, según reveló la semana pasada.

Ahora, el exmatrimonio entre Pampita y Benja volvió a ser tema de conversación, luego de que Julieta Kemble tocara el tema en el programa televisivo de Carolina. "La gente especula con que le presentas hombres (a sus hijos)", dijo la panelista.

Frente a esto, Ardohaín contestó que "es la realidad que me tocó, qué más quisiera yo que no haberme separado nunca, que mis hijos hubieran tenido a su padre en su casa. Pero yo no lo elegí a eso".

Posteriormente, agregó molesta que "voy a hacer todo lo que yo quiera, todo lo que me haga bien. Rompí mis propios prejuicios. Me lo merezco. Y por mis hijos no se preocupen, los cuido como un tesoro. Cuido mucho la cabeza de mis hijos. Ellos saben muy bien quién soy yo".

"Me han visto pasar momentos muy fuertes y han estado ahí, al lado mío, a pesar de que son muy chiquitos, y cuando me ven feliz, son los más felices del mundo. No me juzgan por nada. Son muy compañeros y tienen la sabiduría de haber pasado cosas fuertes", sentenció Pampita.