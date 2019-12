Pampita reveló cuál fue el 'acuerdo económico' al que llegó con Benjamín Vicuña tras su separación

Carolina "Pampita" Ardohaín reveló cuál fue el acuerdo económico al que llegó con Benjamín Vicuña, tras la separación de ambos y con cuatro hijos en común.

Esto, luego de las polémicas en las que se ha visto envuelta la modelo argentina, ya que fue acusada de maltrato por su exniñera, quien trabaja en su casa en la época en la que aún la trasandina estaba en pareja con el actor chileno.

En su programa Pampita online, la también animadora se defendió entre lágrimas. "Para mí el honor de una persona es muy importante y me manejo así desde que tengo uso de razón", comenzó señalando.

"A mí no me vas a ver nunca haciéndole daño a una persona que quiero. A mí no me vas a ver debiéndole plata a nadie, ni pidiéndole plata a nadie. Yo me separé de mi pareja de casi 11 años y no le pedí ni un centavo. Me fui con mi ropa. A pesar de que me correspondía y que capaz era para mis hijos. Saqué mi ropa y nada más", aseguró.

"Para mí, la plata se consigue trabajando uno, en el trabajo que sea. La dignidad de que la plata la consigas con tu trabajo y como corresponde, no te la quita nadie", sentenció.

Respecto a las acusaciones de su exniñera, Pampita concluyó: "yo no voy a negociar ni un centavo. Yo no voy a pagar para que alguien deje de decir mentiras".