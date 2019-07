Pamela Leiva confesó que se enteró de la infidelidad de su exesposo a través de Instagram

La comediante Pamela Leiva habló de la infidelidad de su exesposo, con quien estuvo un año casada y terminó en diciembre, en Podemos Hablar de CHV.

"La persona con la cual me fueron infiel, es una persona que compartía en mi casa. Era amiga de él (desde hace 15 años)", relató Leiva, quien comenzó a sospechar de la traición a través de las redes sociales.

La pareja ya se estaba separando. "Ella me escribe, me dice: 'Siento mucho por lo que estás pasando Pamela'. Yo le respondí: 'Muchas gracias por tu apoyo, te pasaste'", recordó.



Foto: CHV

La misma mujer que lamentaba la situación que vivía Leiva, subió una historia a su cuenta de Instagram que delató la infidelidad. "Ella sale en una cama, y al lado muestra la ropa de mi exmarido", confesó.

"Cuando él se fue de la casa, yo le dije Carlos, por favor, si tú vas a estar en pareja o estás con alguien ahora, por favor cuida que yo no me entere. Yo no estoy queriendo desarmar este matrimonio", expresó afectada.

Según la humorista, ella quería respeto. "Yo le rogaba, por favor, hagamos las cosas bien. No nos olvidemos que lo que nos unió, fue el amor", finalizó.