Pamela Díaz volvió a arremeter contra Carola de Moras: 'A mí no me cae bien ella'

Esta semana, Pamela Díaz visitó No Culpes a la Noche de TVN, donde conversó de varios temas, incluida su polémica con Carolina de Moras.

Recordemos que el año pasado, la "Fiera" aseguró que la exanimadora del Festival de Viña era "una mala copia de Tonka Tomicic". Ahora, en la conversación con los panelistas del late aseguró que "a mí no me cae bien ella. Trabajé tres años con ella sin saludarnos".

En esa línea, agregó que "el Rafa trataba de unirnos y no había caso. Yo le dije un día que no lo hiciera más porque era desagradable obligarnos porque ninguna quería saludar a la otra".

Sus palabras causaron asombro en el programa de TVN, por lo que Pamela señaló que "todos hemos trabajado con alguien que no nos agrada y yo puedo hacer mi trabajo perfectamente. Pero yo con ella tenemos nada, nada que nos agrade".

Tras esto, Camila Stuardo le preguntó que qué era lo que le caía mal de Carola, a lo que Díaz contestó que "no tengo nada en común con ella y no me gusta nada".

Es más, la conductora del matinal de CHV comentó que cuando dijo lo que dijo sobre de Moras y Tonka, siendo posteriormente despedida, le preguntó a sus jefes cuáles fueron las razones de su salida, pero ellos le habían asegurado que Carolina no tenía nada que ver con la decisión.

Sin embargo, "después, a los dos meses, me entero que ella dice súper feliz que 'la eché yo porque pedí su cabeza'".

"Yo creo que a ella le dolió mucho lo que yo dije porque yo sigo pensando que es la mala copia de Tonka", finalizó.