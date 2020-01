Pamela Díaz sobre alcaldesa Cathy Barriga: 'Igual le faltan palitos pal puente'

La animadora Pamela Díaz hizo polémicas declaraciones sobre la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Según sostuvo la "Fiera" en el programa de TV+, Apuesto que, conducido por Ignacio Gutiérrez, a la jefa comunal "le faltan palitos para el puente".

Según recoge La Cuarta, la rostro de televisión comenzó sosteniendo que "igual a veces le tengo buena a pesar de lo mal que me cae".

Asimismo, expresó que "creo que sí ha hecho una buena gestión. Creo que es una galla que tiene vocación en lo que hace, que le gusta".

"Igual la encuentro bien extraña, porque alguien no se puede vestir para el día de la Pascua de… (se ríe)", comentó Díaz.

Agregando que "es que no te podí vestir de conejito y a la gente sentarla… No. Igual te faltan palitos pal puente… Es que no podí. Y ahora vestida de no sé qué".

A lo que Gutiérrez declaró que "la gente la quiere en Maipú, harto". Ante esto, la Fiera respondió "sí, me parece perfecto, pero igual le faltan palitos pal puente. Igual no va a ser Presidenta".