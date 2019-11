Pamela Díaz reveló que producto del estallido social no le dan 'ganas de intimar'

Este miércoles, Pamela Díaz hizo un comentario en Viva la Pipol, el cual no pasó desapercibido en redes sociales.

Esto, porque la "Fiera" reveló que "con esta crisis no dan ganas mucho de... intimar. Es lo que menos me interesa", partió diciendo, recibiendo la respuesta de la actriz y coach de sexualidad, Alejandra Herrera.

"La sexualidad es una herramienta la sexualidad para hacer un cambio interior. Sabemos que los cambios son desde adentro pero que se reflejan afuera. La sexualidad es nuestro poder que tenemos hoy para cambiar nuestra sociedad", le dijo Herrera.

En esa línea, agregó que "hay que aplicar ciertas cosas para poder despertar la sexualidad. Por ejemplo reconocer que la sexualidad no es solamente la cosa física, no es solamente el acto de los genitales… sino que estamos sexualizándonos en las relaciones. Tener relaciones de placer. Disfrutar el respirar. Disfrutar el comer algo rico. Sin estar con miedo, que la culpa… que el rollo. Disfrutar las cosas sencillas".

Pese a esta explicación, Díaz comentó que "yo sé que es muy lindo lo que dices, pero no sé si es la realidad". "Tanto ritual ya me da lata. Yo siento que cuando uno está con ganas se da todo. Ni siquiera va a empezar en lo que vas hacer. Mucha cosa ya me desmotiva", finalizó.