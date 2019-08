Pamela Díaz: Endler le compraba zapatos de fútbol a sus compañeras porque no tenían recursos

La conductora de Chilevisión, Pamela Díaz, conversó acerca su fanatismo por el fútbol femenino con el programa "Abrazo de Gol" del CDF, donde reveló detalles de su amistad con la capitana de la Selección Femenina de Chile, Christiane Endler.

Acerca de la realidad del fútbol femenil, de hace no muchos años atrás, Díaz confesó que "no habían platas, ni vestuario, nada de financiamiento. De hecho, la Christiane, al ver que muchas de sus compañeras no tenía recursos, le compraba los zapatos de fútbol, incluso para la Selección", señaló.

Al respecto, la animadora deslizó una crítica contra los jugadores de la Roja masculina: "Con las lucas que tienen, pensé que en algún momento aportarían, con un par de zapatos, auspicios o cualquier ayuda, incluso un Twitter, pero nada. Hoy en día no hay ningún jugador que lo haga".

Respecto a cómo conoció a la jugadora del Paris Saint Germain, Pamela contó: "yo la apoyo desde joven. De hecho entrené con ellas hace algunos años para ver cómo era la realidad. Nos llevamos bien hace mucho tiempo. Tenemos varios amigos en común", cerró.