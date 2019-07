Pamela Díaz contó qué hizo cuando la descubrieron siendo infiel y desató risas en el panel

Este lunes, Pamela Díaz en el matinal Viva la Pipol, de CHV, reveló que una de sus exparejas la descubrió siendo infiel, luego de que el panel conversara sobre los celos en las relaciones amorosas.

En esa línea, la animadora contó que su pololo de ese entonces la siguió, aunque "igual yo había dicho que no quería nada con él, como esas cosas que uno dice como que sí y como que no", dijo sobre esa relación.

Tras ser perseguida, "me estacioné y se estacionó atrás mío. Yo no estaba a los besos ni nada, pero me bajé y fui atrás y le dije '¿por qupe me sigues, qué hice?'", contó. En ese momento, el hombre encaró a la "Fiera" por engañarlo y ella le dijo a él que "no estoy para aclarar situaciones. Si ya lo viste, hasta luego", lo que desató risas en el panel.

"Para qué vas a mentir, si para que pase eso es porque uno ya tiene una relación muy desgastada", finalizó Pamela Díaz, aclarando que ya no quería nada con la persona que la encaró.