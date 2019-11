Pamela Díaz contó cómo habla con su hija Trinidad sobre la maternidad

Pamela Díaz reveló en Viva la Pipol cómo aborda el tema de la maternidad con su hija adolescente, Trinidad Neira.

En conversación con Jean Philippe Cretton, la "Fiera" comentó que "yo tengo una hija de 18, y tenía otra que hoy día tiene 15. En un momento, lo primero que le dice uno como mamá es que estudie, que lo pase bien, que viaje, que conozca. Yo soy partidaria de que tenga varios pololos".

En esa línea, confesó que "lo primero que le digo es que no tenga hijos", y que ella le responde: "'no, qué lata', porque ve a la Pascuala que tiene 3 años y para ella es una lata quedarse cuando hay una fiesta".

"Yo le pregunto ¿te puedes quedar con la Pascuala?, para hacerle como el juego, y (le dice) 'no, es que tengo que salir. Viste, eso te pasaría si tú el día de mañana tienes hijos, no vas a poder hacer tus cosas como quieres'", agregó.

En la conversación, Pamela aseguró que si retrocediera el tiempo no sería mamá. "Yo no hubiera sido mamá, por el costo, porque hoy día me veo distinta, porque maduré, porque mi mamá me dijo miles de veces lo que yo le dije a la Trini", explicó.