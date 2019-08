Paloma Mami sacó aplausos con cover de canción de Billie Eilish

La cantante Paloma Mami sorprendió con un cover de la canción I Love You de Billie Eilish en su cuenta de Instagram.

La artista nacional aparece cantando solo con la pista de piano de la melancólica balada de la estrella de 17 años, mostrando así su talento.

La chilena-estadounidense recibió miles de comentarios y halagos por su voz, mientras que el video en horas acumula más de 800 mil reproducciones.

Incluso su pareja no reconocida oficialmente, el cantante puertorriqueño Roa, le comentó escribiendo "I love you", a lo que la cantante le respondió también "I love you".

Revisa aquí la versión: