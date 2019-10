Paloma Mami envía mensaje a Chile: 'Actuar en paz no significa que no se haga firmemente'

A través de sus redes sociales, mismo lugar donde fue duramente criticada por no haberse pronunciado respecto a la movilización social que vive Chile, Paloma Mami alzó la voz.

"Lamento no haberme expresado antes sobre la situación por la que está pasando nuestro país. No he tenido la oportunidad de sentarme y organizar mis pensamientos ya que quería subir algo del corazón y apenas he podido dormir", escribió.

Remarcando que "soy humana también, no pueden olvidar eso nunca", la trapstar manifestó impotencia. "Me duele demasiado ver como mi país sufre de esta manera, me da rabia ver cómo la televisión resalta lo peor de las protestas para deslegitimar la causa y perder el foco de lo que realmente está pasando".

Además, invitó a la industria "a llevar este mensaje, a que el mundo sepa la realidad de lo que está sucediendo en Chile, y también en otros países como Ecuador, España, Venezuela y más", señaló la cantante, antes de entregar un mensaje directo a quienes se movilizan.

"Les pido que por favor sean inteligentes a la hora de actuar, no dejen que el desorden y el caos haga que la verdadera voz del pueblo se diluya, sin embargo, actuar en paz no significa que no se haga firmemente. Fuerza Chile", cerró.