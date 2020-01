'Pacto de Fuga': En la medida de lo imposible

El histórico escape de 49 presos políticos de la Cárcel Pública de Santiago –miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez- en enero de 1990, a través de un gigantesco túnel cavado a pulso por ellos mismos durante casi dos años fue, independiente de cualquier consideración ideológica, una hazaña de ingeniería tan sorprendente –en lo técnico, en lo simbólico, en lo histórico- que es inevitable preguntarse cómo no se llevó al cine antes.

Quizás porque en Chile el cine de género aún vive una pubertad, o porque el tenor político del asunto puede teñir de gratuitas suspicacias algo que se trata de, ante todo, una buena historia.

De hecho, el estreno original de "Pacto de Fuga" estaba programado para el 24 de octubre, cuando pocos imaginábamos que un estallido social probablemente encabezado por hijos o nietos de los protagonistas, cambiaría todos los planes en Chile. Y era un estreno que prometía remecer el estado del arte de una industria demasiado preocupada de complacer a la taquilla con humor burdo y reiterativo, o con obsesiones autorales que no siempre iban de la mano con lo que buscan las grandes audiencias.

Porque, ante todo, se trata de una película de profunda vocación masiva. Y que no necesita de sobreespectacularizar ni de repetirse en imaginarios populares o políticos archirevisados. De hecho, los presos políticos del elenco encabezado por Benjamín Vicuña y Roberto Farías (acaso la estrella más pop y la más under del cine nacional, juntos en una efectiva simbiosis) son tan opuestos como complementarios: uno es un ingeniero silencioso, culto y atormentado porque "nadie te está esperando allá afuera", como le dice en una pelea inicial el otro, explosivo y rabioso aunque igual de perdido.





Son dos hombres que se necesitan el uno al otro, acompañados por una galería de bien trabajados secundarios, en una atmósfera tan violenta, masculina, precaria y claustrofóbica como quien nunca ha estado en una cárcel asume que es, en contraposiición al allá afuera, femenino, luminoso e inexplicable, que apenas aparece en el tercio final de la cinta. Dos hombres de personalidades opuestas pero unidas por un objetivo en común, como la clásica dupla de acción, y que se va consolidando a lo largo de 135 minutos de metraje que, como en cualquier cinta de inspiración hollywoodense, entretienen y no se notan.

Impecable es la reconstrucción de época, desde la toma aérea inicial de la hoy demolida Cárcel Pública detrás de la Estación Mapocho, hasta archivo audiovisual de Pinochet, la franja del NO o cine chileno de esos años ("Pacto de Fuga" parece dialogar con "Sussi" de Gonzalo Justiniano, tal vez como emblema de un cine provinciano y de factura artesanal que, al menos técnicamente, ya se superó), hasta cajas de detergentes y cigarrillos de desaparecidas marcas como Korall y Advance. Todo con el agregado de una muy chilena banda sonora, desde canto nuevo y "El baile de los que sobran" de Los Prisioneros –en una muy épica secuencia- hasta one hit wonders ochenteros como "Calibraciones" de Aparato Raro. Todo para hacernos recordar que, por mucho espíritu de cine industrial, lo que pasa sigue estando en el aquí y repercute hasta nuestros días.

Ahora, después del 18 de octubre, sí que lo sabemos. Hay algo épico en que "Pacto de Fuga" no haya podido estrenarse en su fecha original a causa de una explosión que remeció más en menos tiempo de los dos años que tomó a sus protagonistas hacer ese túnel. Como si fuese una película profética, que tenía que venir a recordarnos algo que ahora miles de pancartas, videos en redes sociales y canciones de Víctor Jara nos recuerdan todos los días: las injusticias siguen ahí y los perdedores de la historia no solo no se iban a quedar tranquilos siéndolo, sino que iban a tomar con sus propias manos las herramientas para cambiarla. Y si no eran ellos, pues serían sus hijos, sus nietos.





"Pacto de Fuga", también, toma la inteligente decisión de alejarse del clásico y resistido corpus cinematográfico de "películas sobre la dictadura" tanto para contar la historia del fin de ese proceso, como para vestirse de thriller. Uno que podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Aún siendo una historia de buenos y malos, y que esquiva discretamente la toma de postura política y la reflexión sobre qué es la lucha armada y qué rol tenía en una dictadura que ya se caía a pedazos, los buenos son los frentistas presos porque tienen, además de una misión, y de preparación ingenieril o médica, códigos éticos como el compañerismo y el afán de forjar su propio destino, más una abogada de derechos humanos que vela por ellos (Amparo Noguera) y un cura que coquetea con ideas revolucionarias (Hugo Medina). Los malos, en cambio, son los gendarmes -violentos, majaderos y algo sociópatas- y los militares (impecable Mateo Iribarren en el desagradable rol del fiscal militar, claramente inspirado en Fernando Torres Silva).

El grupo de héroes –que para algunos seguro serán villanos, y que en el afán de ser mostrados ajenos al lumpen carcelario coquetean con la impostación- se enfrenta al desafío de su libertad, física y emocional. Una que cuesta conseguir, que requiere inteligencia, destreza y colaboración, mientras otros seguirán presos –en sus cárceles, en sus uniformes, o en sus pequeñas vidas cotidianas, en ese allá afuera que prácticamente nunca vemos-. Son ideas que "Pacto de Fuga" apenas desliza en su moral popcorn que apuesta a un cine chileno de género hecho en serio, con el presupuesto que requiere y con respeto hacia sí mismo y a su público. Algo más que "en la medida de lo posible" que la post-dictadura prometía en ese 1990 y en la que esos 49 presos jamás creyeron.