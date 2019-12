Pablo Freire de 'Los 80' se descargó en redes sociales tras protagonizar portada de diario nacional

El actor Pablo Freire, conocido a nivel nacional por darle vida a "Brunito" en Los 80, utilizó sus redes sociales para descargarse tras ver que fue portada de Las Últimas Noticias.

A través de Instagram, el estudiante de Derecho comentó que efectivamente dio una entrevista al diario nacional, pero sin imaginar que lo pondrían en primera plana.

"Y yo respondí inocente la entrevista por teléfono, pensando que sería un recorte chiquitito no más… Me encanta que transmitan los 80's y que realcen el trabajo que todos hicimos con cariño cuando grabábamos desde el elenco, la productora y, especialmente, toda la gente detrás de las cámaras que eran unos secos! (Y, con el tiempo, obviamente nos volvimos una familia en esos años de rodaje)", comenzó escribiendo.

En esa línea, comentó que ser portada de un diario en medio de la crisis social que vive el país le parece un tanto incómodo, recalcando que la portada debería mostrar lo que sucede en Chile y no sus opiniones personales sobre la serie y sus excompañeros de trabajo.

"Pero, por otro lado, no puedo dejar de pensar que me están poniendo de portada cuando hoy, en Chile, están disparando y torturando a la gente que se expresa en las calles. Me da rabia que los medios prefieran poner de portada a un estudiante universitario que gracias al esfuerzo de sus padres, luego personal y a golpes de suerte, ha vivido una gran vida pero -obvio que también hay que decirlo- llena de privilegios. Me ataca que se hable de los 80's cuando en el Congreso aprobaron la paridad de género o arreglaron ese acuerdo de plebiscito que podría -eventualmente- llevarnos a la primera decisión democrática y realmente del pueblo en nuestra historia como país", sentenció.