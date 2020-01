Ozzy Osbourne: 'Ahora me siento mejor al reconocer que tengo un caso de Parkinson'

Ozzy Osbourne reveló en una reciente entrevista con Good Morning America que el 2019 fue "el peor, más largo, más doloroso y miserable año de mi vida", ya que sufrió diversas complicaciones de salud..

En esa línea, el "Príncipe de las tinieblas" y su esposa, Sharon Osbourne, entregaron detalles de la enfermedad de el músico: el Parkinson.

"Es el Parkin II, que es una forma de Parkinson", comenzó diciendo la mujer, para luego explicar que "hay tipos diferentes de Parkinson. No es una sentencia de muerte por ningún tramo de la imaginación, pero sí afecta ciertos nervios en su cuerpo".

.@ABC NEWS EXCLUSIVE: Rock legend @OzzyOsbourne sits down with @RobinRoberts and breaks his silence about his private health battle with Parkinson's disease. https://t.co/tYd0K3rQet pic.twitter.com/ANaS82xakY — Good Morning America (@GMA) January 21, 2020

"No soy bueno con los secretos, ya no puedo caminar con eso", confesó Ozzy, agregando que "ahora me siento mejor al reconocer que tengo un caso de Parkinson".

"(El 2019) fue terriblemente desafiante para todos nosotros", comentó, recordando la grave caída por las escaleras que tuvo a principios de ese año.

Sobre esto, contó que "cuando tuve la caída, estaba completamente oscuro, fui al baño y me caí. Simplemente me caí y aterricé de golpe en el suelo y recuerdo estar allí, pensando: Bueno, ya lo has hecho".

"Tuve que someterme a una cirugía en el cuello que me atornilló todos los nervios", detalló, explicando "tengo entumecimiento en este brazo por la cirugía. Mis piernas se sienten frías, no sé si eso es Parkinson o qué... Es una sensación extraña".

En la misma entrevista, Osbourne aclaró que no estuvo en su "lecho de muerte" como se había dicho hace algunas semanas.