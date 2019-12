¡Otra vez!: Opening de 'Neon Genesis Evangelion' fue la canción más popular de karaoke en Japón

Tal como ocurrió en 2018, la canción más popular de karaoke, de la categoría "Anime/Tokusatsu/Game", fue "A Cruel Angel's Thesis", el opening de Neon Genesis Evangelion.

El listado fue publicado por la empresa XING y ellos son los encargados de tomar las estadísticas de su servicio online Joysound, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre.

En el reporte también señalaron que la exitosa canción fue escogida por Joysound como el tema de karaoke más popular de la era japonesa Heisei (1992-2019).

Acá te dejamos el top 10 de este 2019:

1. "A Cruel Angel's Thesis" (Yoko Takahashi/Neon Genesis Evangelion)

2. "Himawari no Yakusoku" (Motohiro Hata /Stand By Me Doraemon)

3. "Peace Sign" (Kenshi Yonezu / My Hero Academia)

4. "Sugar Song to Bitter Step" (UNISON SQUARE GARDEN / Blood Blockade Battlefront)

5. "Uchiage Hanabi" (DAOKOxKenshi Yonezu / Fireworks, Should We See It from the Side or the Bottom?)

6 . "Let It Go – Ari no Mama de" (Takako Matsu / Frozen Japanese dub edition)

7. "Single Bed" (Sharam Q / D・N・A2)

8. "Zenzenzense" (movie ver.) (RADWIMPS / Your Name.)

9. "Touch" (Yoshimi Iwasaki / Touch)

10. "God Knows…" (Aya Hirano as Haruhi Suzumiya / The Melancholy of Haruhi Suzumiya)