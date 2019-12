Otava Yo, Huun-Huur-Tu, Ayşenur Kolivar y más en el último capítulo del año 2019 de MundoVivo

En el último capítulo del año 2019 de MundoVivo conversamos sobre el XIX Festival de Músicas del Mundo, el que se realizará entre el 17 y 26 de enero de 2020 en Las Condes, San Joaquín, El Bosque, Chillán y Puerto Montt.

Programación musical:

01.- Marcho – Caton

02.- Fuego Fatuo – Los Aurora

03.- Chiraa-Khoor – Huun-Huur-Tu

04.- Tantas Cosas – Golosa La Orquesta

05.- Oh, Dusya My Marusya – Otava Yo

06.- E Asiye (Lazca) – Ayşenur Kolivar

07.- Within love - Από αγάπη – Trio Tekke & Dave De Rose

08.- Dünyada Tükenmez – Barış Güney

09.- Mezarci Kardes – Ferhat Güneyli

10.- 1Selam – Gili Yalo

11.- La Venganza – Insultanes