Ossandón aseguró que la quema de estaciones de Metro se coordinó a través de videojuegos

El senador Manuel José Ossandón lanzó una polémica frase en contra de los videojuegos y gamers en un despacho en vivo de Bienvenidos.

Primero que todo, aseguró que hace algún tiempo había advertido al Gobierno de los ataques al Metro, indicando que sabía de estas acciones porque un "hacker" de Puente Alto le había comentado.

Pero, eso no fue lo que más llamó la atención, dado que sentenció que este "hacker" le había revelado que existía una coordinación a través de videojuegos -no especificó cuál- para quemar las estaciones.

"Un puentealtino, que es experto en comunicaciones y redes sociales, me dice: van a quemar el Metro, están comunicándose vio, vio,vio [sic]…. vía videojuegos y hay que avisar porque van a quemar las estaciones de Metro. Yo agarré eso y se lo reenvié al Presidente de la República, a Ubilla, a Chadwick y no sé a quién otro más. Me respondió solo el ministro del Interior -'gracias' – y bueno… se quemaron las estaciones", comentó.