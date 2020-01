Oriana Marzoli sacó aplausos con sesión fotográfica al estilo Disney

Oriana González Marzoli se llenó de halagos en Instagram al mostrar parte de la sesión fotográfica que hizo para el sitio Outdoor, de Telecino.

Para estas postales, la villana de los realitys nacionales adoptó precisamente este papel para personificar a las malvadas de Disney: Cruella de Vil, Madrastra y Maléfica.

Durante la sesión fotográfica, la venezolana aprovechó de hablar sobre sus propias fantasías de princesas y villanas.

Sobre esto, la exchica reality comentó que "no creo en los príncipes azules, no creo que exista un hombre perfecto, pero igual que nosotras tampoco somos perfectas. Al fin y al cabo, también es un poco absurdo ir buscando la perfección porque al final te quedas solo… Mi príncipe azul es el que me haga feliz y el que me ponga cachonda. Ese es mi príncipe azul, no un prototipo de hombre que haga todo perfecto".

Respecto a su papel de villana, Oriana aseguró que no es algo que ella quiera ser, pero que ciertas circunstancias la llevan a eso. "Yo no soy mala porque estoy loca y me quiero pelear con todo el mundo. Me convierto en mala porque me provocan y yo tengo la mecha muy cortita. Se meten conmigo y cuando yo les digo las cuatro verdades, luego es 'Oriana se ha pasado'. Entonces ¿para qué te metes conmigo? Si yo no te voy a dar suave, te voy a dar por donde más te duela y lo que de verdad sé que te va a reventar, porque solo voy con verdades", dijo.