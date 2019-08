'Orgullosa y muy feliz': Princesa Alba protagonizó su primera portada de revista

Este martes, Princesa Alba compartió con sus fanáticos una noticia que la tiene muy contenta: protagonizó su primera portada de revista.

Así es, la intérprete de "My Only One" posó para la cámara de Fernando Gutiérrez Aliaga, quien es el director de arte, fotógrafo y retocador de Nueva Mujer Chile.

A través de redes sociales, la trapstar nacional publicó dos fotografías posando junto a la revista, las cuales acompañó bajo el siguiente texto: "COVER GIRL. Mis dos moods en las fotos: uno muy altanera preciosa y orgullosa y el otro muy ahhhh estoy muy feeeeliz mira mami mi primera portada jiji".

La entrevista completa se encuentra disponible online en Nueva Mujer.