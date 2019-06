One Punch Man llegará a PC, Playstation 4 y Xbox One

El popular personaje de anime, Saitama, llega al mundo de los videojuegos. Al principio, se sabía que solo llegaría a los dispositivos iOS y Android con One Punch Man: Road to Hero, pero ahora la compañía Banday Namco reveló a través de una nota de prensa que el juego aterrizaría en PC, PS4 y Xbox One.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows tendrá por nombre el videojuego que tendrá doblaje únicamente en japonés, por lo que serán fieles a la versión original; en cuanto a los subtítulos, estarán disponibles en diversos idiomas que incluyen el español neutro.

Según el medio Areajugones, el videojuego de Saitama tendrá la posibilidad de disfrutar en multijugador para hasta 2 jugadores; además Bandai Namco ha mostrado algunas capturas del in-game.

No existe aún una fecha exacta del lanzamiento del videojuego.