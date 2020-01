Nueva figura de cera de Nicki Minaj en Museo Madame Tussauds sacó carcajadas en redes sociales

Al menos una vez al año los usuarios de internet se burlan de las figuras de cera que Madame Tussauds expone en sus museos, y este 2020 no habrá una excepción.

Esto, porque la sede de Berlín del popular museo mostró esta semana una nueva figura de cera de Nicki Minaj.

Sin embargo, la estatua generó diversas reacciones entre los fanáticos de la rapera por no parecerse en absoluto a la autora de "Anaconda".

"No sé cómo, pero esa estatua de Nicki es absolutamente racista", decía uno de los comentarios. "Parece una mujer blanca", agregó otro.

the new Nicki Minaj wax figure in Berlin isn't...great... 😅 pic.twitter.com/zKNythVOMo