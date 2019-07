¿Nueva canción juntos?: Luis Jara sorprendió a sus fanáticos al posar junto a Paloma Mami

Este fin de semana, Luis Jara se presentó en Parque Titanium, ubicado en Las Condes, donde cantó su nuevo tema, "Enamorado", en compañía de 330 AM.

Eso no es todo, ya que en la fiesta, el comunicador se encontró con Paloma Mami y no dejó pasar la oportunidad de posar junto a la joven de 19 años, encendiendo las alarmas de sus fanáticos por una posible colaboración entre ambos.

A través de redes sociales, el intérprete de "Mañana", escribió: "Siempre da gusto encontrarse con nuevos artistas que con su talento salen adelante. Felicidades y más éxito para Paloma Mami".

Sin embargo, en conversación con La Cuarta, el rostro de Mega despejó las dudas sobre una canción juntos y señaló que "no nada que ver, ojalá. Me encanta su música, es una tremenda artista, me fascina pero no hay nada".