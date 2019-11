Nona Fernández y la crisis social: 'Los que vivimos los 80 hemos tenido una sensación de dejá vu'

"No era depresión, era capitalismo" es el título de la columna que la escritora Nona Fernández publicó en los primeros días del estallido social. "Venía de la marcha, la veo escrita en una fachada y casi me puse a llorar. Era la frase que resumía el estado en el que habíamos estado tanto tiempo", recordó, en entrevista con Ciudadano ADN.

La también actriz y guionista considera que, en estos tiempos de convulsión, "sentir la energía del colectivo es muy bonito, estamos viviendo un momento histórico muy importante que nos está sacando de la depresión".

Y tras su encuentro en la Universidad Diego Portales con la rockera Patti Smith, declarada fan de su novela "Space Invaders", comentó que "su visita para mí fue una explosión, un regalo, todavía estoy tiritona. Siempre me he visto nutrida por su trabajo, y de repente hacer contacto es tremendo". Al momento de subir al escenario para compartirlo con la cantante, recordó, "me vino un pánico escénico, estaba con mi hijo al lado, él me dijo 'sal' y salí, nos dijimos un par de cosas, yo le daba las gracias, ella me volvía a dar las gracias. Es una chamana, una mujer muy llana, que fluye".

Ahora, Fernández está concentrada en presentar su nuevo lanzamiento literario, "Voyager", al que define como "ensayo novelado o novela ensayística" que aborda "el tema de la memoria". "Son distintas constelaciones y temas, las hilvané y tienen este titulo", el que según explicó, hace referencia a "dos sondas que el 77 la Nasa envió al espacio simplemente para que registraran. Ahí están todavía, muy lejos de la tierra. Siguen rastreando. Yo me siento convocada a eso, a ser una especie de dron metiche y registrar".

Este ejercicio de observación y registro le resulta clave, resaltando la importancia de observar el pasado reciente, "porque lo único que tenemos para definir qué somos es lo que recordamos, el pasado. Podemos repetir los mismos errores, caer en las mismas trampas. Creo que a todos los que vivimos los 80 hemos tenido esta sensación de deja vu, de estar viviendo de nuevo algo que está ahí, en la memoria, y me pregunto por qué. Creo que es porque no hemos recordado como se debe, no hemos puesto los énfasis necesarios para recordar y condenar lo que tenemos que recordar y condenar".

Otro proyecto que la mantiene ocupada es su actuación en la obra "Junto al lago negro", de la alemana Dea Loher, aunque su estreno quedó suspendido tras la contingencia nacional, a la espera de ser reagendada. Se trata de "un grupo de padres intentando asimilar el suicidio de sus hijos hace cuatro años", y por eso, Fernández siente que "dialoga mucho con el ahora. Hay un punto de vista adultocentrista donde los jóvenes están en un universo paralelo que nadie entiende, el gobierno no entiende los códigos sociales, lo que se está diciendo en la calle, cuando evaden el metro".

En la obra, contó Fernández, los padres intentan "entender por qué estos jóvenes se fueron, y dejaron una carta diciendo 'esto no es bonito'. Y estamos en una sociedad que no es bonita, con altos índices de suicidio juvenil. Pero por otro lado son capaces de inmolarse, de sacarse los ojos, de evadir el metro. Hemos construido un lugar que no les parece atractivo. Es una gran reflexión".

Precisamente esa cantidad de daños oculares tras las manifestaciones le parecen algo que "simbólicamente es muy feroz. De alguna manera se nos castiga por querer mirar el futuro. Despertar significa abrir los ojos. Tiene algo de tragedia griega".

Por último, Nona Fernández también está a punto de reestrenar su exitosa obra "El Taller", basada en el mítico grupo literario encabezado por Mariana Callejas en Lo Curro, mientras su marido Michael Townley dirigía un cuartel de la DINA en la misma casa. La obra, que estará en cartelera en el Teatro de la Memoria desde el próximo viernes, sábado y domingo a las 17:00 hrs., "habla de esta ceguera de no ver lo que está pasando y no hacerse cargo".