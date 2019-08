Noel Gallagher contra Liam: 'Me gustaba mi madre hasta que lo tuvo'

Noel Gallagher habló con The Guardian y, por supuesto, atacó a su hermano Liam. “Me gustaba mi madre hasta que tuvo a Liam”, fue una de las frases que lanzó.

El guitarrista no tuvo reparos para quitarle cualquier valor musical a la carrera solista del cantante. “No soporto su voz. Creo que es música no sofisticada para gente no sofisticada hecha por un hombre no sofisticado. Que está dando órdenes no sofisticadas a un grupito de compositores que se creen que están escribiendo canciones de Oasis”, declaró.

También habló sobre la actuación de su hermano en el pasado festival de Glastonbury y aseguró que nunca había sentido “tanta vergüenza de un hombre” en su vida. “Ha logrado el increíble truco de magia de hacer que esas canciones de Oasis suenen raídas y pequeñas. Y parecía que estaba teniendo el peor día de su vida, caminando por ahí con lo que parecía un pijama de mi hijo, gritando sobre las injusticias por el micrófono… ¡si no puedes cantar no lo hagas!”, dijo.

El mayor de los Gallagher, de la misma manera, se dio el tiempo de comentar temas más serios sobre su hermano: las amenazas que le envió a su esposa a través de su hija.

"No es la primera vez que manda mensajes a mi hija o deja mensajes de voz amenazantes en el contestador de mi esposa. Cuando amenaza a mi esposa a través de mi hija adolescente pienso: si no fueses una estrella de rock, si fueses un tío que trabaja en un garaje, recibirías una visita de la policía. Pero como eres una estrella del rock, puedes seguir con esa mierda", dijo.