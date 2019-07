Noah Schnapp habló sobre la orientación sexual de Will en Stranger Things

Noah Schnapp, el actor que interpreta a Will Byers en Stranger Things, habló sobre la orientación sexual de su personaje.

En la tercera temporada de la serie de Netflix, Mike (Finn Wolfard) le grita a Will "¡no es mi culpa que no te gusten las chicas!", frase que comenzó una especulación sobre si el personaje es homosexual.

"Cuando escuchas a Mike decir esa línea, realmente depende de los espectadores interpretarla. Yo solo lo interpreto como si Will no estuviera listo para crecer y él realmente no quiere seguir con las citas y las relaciones amorosas todavía. Todavía quiere ser un niño y jugar en el sótano como lo hizo en los viejos tiempos", sostuvo el actor a The Wrap.

"Mientras que todos los personajes se estaban desarrollando y creciendo, Will estaba en Upside Down y él estaba solo allí, sin interactuar con sus amigos o con el resto del mundo", explicó.

Concluyendo que "cuando regresó, esperaba que todo volviera a ser como era antes, cómo era cuando era normal y cuando era un niño y quería volver al sótano y jugar Calabozos y Dragones".

Cabe recordar que la última entrega de la serie ambientada en los 80 a días de su estreno en la plataforma de streaming, rompió récord en reproducciones.