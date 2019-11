'No sé bien': Edmundo Varas explicó por qué compartió viralizado tweet en inglés

Edmundo Varas explicó por qué escribió su viralizado mensaje en inglés hace algunos días, el cual provocó una ola de memes y burlas en redes sociales.

Esto, porque el exchico reality escribió en Twitter: "Stop disturbing communist sons of the great mother. Complices of pain, misery, violence and destruction of peace".

Ahora, en conversación con La Cuarta, Edmundo aclaró por qué posteó lo que posteó: "siento que tanto los comunistas, socialistas y los del Frente Amplio lo que hacen es constantemente incitar al odio", partió diciendo.

Sobre la razón de por qué el mensaje estaba en inglés, señaló que no tiene una explicación. "Fue algo que me nació en el momento. No sé bien porque lo puse en otro idioma", aclaró.

"Tal como muchos chilenos, yo no recibí una educación de calidad, y cuando me di cuenta que estaba mal redactado, y que el inglés que poseo es de un nivel muy básico, preferí sacarlo", agregó.

"Aparte de alguna forma querer tener paz en Chile era algo así como '!comunistas cu… váyanse a la conch…'. Fue la rabia, que me salió al ver con impotencia cómo destruyen todo a su paso, sin pensar en lo que les cuesta y duele a las personas de esfuerzo", manifestó.

Finalmente, Varas aseguró que "yo voy a seguir escribiendo lo que siento y pienso. Soy una persona trabajadora que se despierta todos los días temprano, me he reinventado ahora como empresario con mis barberías".