'No me parece prudente': Pancho Saavedra se refirió a posible boicot al Festival de Las Condes

La noche de este viernes se llevará a cabo el Festival de Las Condes, el que es gratuito, y donde tuvieron que extremar las medidas de seguridad por el estallido social y los llamados a "boicotear" el certamen.

Al respecto se refirió el animador del festival, Francisco Saavedra, ante un comentario de una usuaria en Twitter.

"Habrá un coro muy bonito en el público. Como en todo evento hoy en día", expresó una mujer en la red social.

A lo que el rostro de televisión sostuvo: "no tengo ningún problema, pero ¿sabes? La música y cualquier manifestación artística nunca debe desaparecer. Son más de 300 personas tras este festival y tratar de boicotear no me parece prudente. La música debe ir de la mano con los cambios que Chile necesita".

Cabe recordar que los artistas que se presentaran son: José Luis "El Puma" Rodríguez, Paloma Mami, CNCO, y en el humor, Belén "Belenaza" Mora.