'No me gusto': Dayana Amigo comparte sincera reflexión sobre su look en Isla Paraíso

Actualmente, Dayana Amigo se luce con su rol protagónico en Isla Paraíso, la teleserie vespertina de Mega. Sin embargo, este personaje provocó que la actriz se sometiera a un radical cambio de look para darle vida a Angelina.

Esto, porque en la producción la intéprete nacional luce polerones anchos, faldas largas con botas, una característica melena y frenillos fijos.

Y tal como contó Dayana a Mega antes del estreno de Isla Paraíso, fue idea de ella someterse a esta transformación, pero ¿por qué?. Porque le permitió asumir uno de sus desafíos personales más grandes: cambiar su apariencia.

Pese a ella aceptar este desafío, Dayana entregó una sentida confesión a sus seguidores de Instagram en la que reveló que esta apariencia a veces le pasa la cuenta. "Cumplí un año con este peinadillo … a ratos me pasa la cuenta andar con la callampa a cuestas, no me gusta… no me gusto… mas creo que uno tiene la obligación de aceptarse, amarse y gustarse así como uno es no más…al natural… sin filtros ni maquillajes ni weas", escribió la actriz.

Como era de esperar, sus fanáticos comenzaron a enviarle decenas de muestras de apoyo, donde le aseguran que es bella por dentro y por fuera.