'No la quiero ver morir': Cristián Riquelme publicó sentido mensaje sobre su emprendimiento

Desde que comenzaron las manifestaciones en Chile, el pasado 18 de octubre, el actor Cristián Riquelme se ha mostrado muy activo en redes sociales respecto a la crisis que atravesamos.

Pero, pese a estar luchando junto a el pueblo, el intérprete nacional tiene que seguir trabajando. Así lo manifestó él mismo a través de sus redes sociales, donde hizo un llamado en el que pidió perdón por "cambiar el foco".

Tal como lo explicó en un video, él y su familia no habían querido promocionar su agencia de viajes, "De Alaska a Patagonia", debido al descontento social.

Sin embargo, llegó a un punto en el que necesita retomar sus actividades diarias, por lo que le pidió su comprensión a sus seguidores.

"De Alaska a Patagonia es una agencia pequeña y necesito echarla a andar. Yo tengo reservas en hoteles, bloqueos aéreos para febrero, para viajes y necesito salir a vender… Porque a mí 'De Alaska a Patagonia' nadie me la regaló, yo me la he ganado solito a pulso con la Claudia (su esposa) y con mi socia", comentó.

En esa línea, explicó que "les pido disculpas si a alguien le molesta que yo suba información de viajes de ahora en adelante, pero lo tengo que hacer. Nadie me la ha regalado y no la quiero perder, no la quiero ver morir. Espero que comprendan".