'No hay curso de contabilidad en la Biblia': El diálogo de pastor Morales con Rafael Cavada

Un tenso diálogo tuvo el pastor Marcos Morales con el periodista Rafael Cavada en Contigo en la mañana de CHV este miércoles, lugar que visitó para referirse a la situación de la Iglesia Evangélica y al obispo Eduardo Durán.

Morales comenzó sosteniendo que todo era una campaña para "ensuciar" la imagen de los evangélicos, y también manifestó su rechazo a una nueva Constitución.

Momento en que los panelistas lo cuestionaron sobre cómo se manejaba el dinero al interior de la institución.

En medio de la conversación, el periodista Rafael Cavada acusó que si hay personas que quieren ver los gastos de la iglesia, deben regirse por los informes que allí presentan ellos mismos, por lo que se quitaba la transparencia.

Ante esto, Morales dijo que la única verdad estaba en la Biblia, el periodista respondió: "yo no creo en la Biblia, no me saque el tema de las biblias, estamos hablando de plata, no de Biblias. No hay curso de contabilidad en la Biblia".

"Esta es la palabra de Dios, no ningunee a la Biblia", expresó molesto Morales, a lo que Cavada dijo que "no he ninguneado a nadie".

Revisa el momento aquí: