Nintendo anunció expansión para Pokémon Sword & Shield y remake de Mystery Dungeon

Durante esta jornada Nintendo realizó una nueva presentación a través de streaming donde anuncio la expansión y un remake para la franquicia de Pokémon.

Para su último juego, Pokemon Sword & Shield, la desarrolladora comunicó que tendrá su primera expansión el cual le dará acceso a los jugadores a dos nuevas áreas de la región de Galar: The Isle of Armor y The Crown Tundra.

La primera zona es una región insular donde Mustard ejercerá como mentor de los nuevos entrenadores y se podrán encontrar nuevas criaturas como Cubfu y su evolución Urshifu; mientras que la segunda área es una región nevada centrada en la exploración con un nuevo pokémon legendario llamado Calyrex.

Estas nuevas locaciones estarán disponibles a finales de junio y en la primavera de este año, respectivamente. Además liberarán más de 200 especies de pokémon, incluyendo una versión de Galar de Slowpoke.

Asimismo se anunció un remake para Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX, y que llegará a la Nintendo Switch el 6 de marzo de este año. Además, la compañía adelantó que ya hay una demo jugable y disponible en la Nintendo eShop para quienes quieran probar esta nueva versión.