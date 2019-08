Nicole Moreno reveló lo que piensa sobre la doctora Cordero: 'No tiene ética ni es profesional'

Esta semana, Nicole Moreno fue una de las invitadas a No Culpes a la Noche de TVN, donde se refirió a diversos temas y personas, entre ellos la doctora María Luisa Cordero.

Tras ser consultada por los animadores, Luli señaló que Cordero "no tiene ética ni es profesional. Para mí la ética es muy importante. Ella como profesional, por lo que se desempeña, por lo que estudió y por lo que supuestamente ejerció, no tiene ética".

Sorprendidos, Kathy Salosny y Cris Sánchez, le pidieron que explicara sus palabras, a lo que ella respondió diciendo que "tengo que ser sincera, no puedo ser hipócrita... no tiene nada que ver el ser sin filtro. Una cosa es ser sin filtro y otra cosa es no tener ética".

En la conversación, la conductora del espacio le preguntó si alguna vez había tenido algún problema con la doctora Cordero, a lo que Nicole contestó: "tuve un percance en Canal 13, antes de ser reina (de Viña), el año anterior. A todo el mundo trata de lo peor. Me carga la gente que trata mal a otra. No va dentro de mis valores. Para mí el respeto ante todo. Y esa señora, en ese momento, me lo faltó".

Recordemos que en ese entonces, María Luisa señaló que "Nicole Moreno tiene un trastorno bipolar del ánimo".