Nicole 'Luli' Moreno precisó sus dichos sobre ser alcaldesa: se postularía en 5 años más

Nicole "Luli" Moreno fue invitada a Bienvenidos de Canal 13, donde conversó sobre su nuevo estilo de vida, apegado al fitness, e incluso, de una próxima carrera política.

"Amo el deporte, para mí es un estilo de vida. Hoy estamos trabajando glúteos" contó la también empresaria. "Me he dado cuenta que en un principio era por un tema físico realizar deporte o comer sano", añadió, invitando a la audiencia a realizar actividad física.

Respecto a las críticas que ha recibido sobre una supuesta adicción al gimnasio, "Luli" lo negó tajantemente. "Mentira, solo voy una hora y me hace feliz. Es algo lindo el deporte, nuestro país debería tomar conciencia con eso, si somos el segundo país con obesidad en Latinoamérica", expresó.

Respecto a una eventual carrera política, y rememorando lo que dijo en el programa "Podemos Hablar" de CHV, indicó que no lo descarta, pero que sería en el futuro. "A mí me gusta lo social y ayudar a la gente. Pero no es ahora, y lo haría de manera independiente", expresó, añadiendo que le gustaría lanzarse en unos cinco años más y trabajar en comunas donde ha vivido, como Puente Alto, La Florida o La Cisterna.

Sobre el amor, lanzó un escueto "ahora estoy enamorada del amor, de las cosas lindas que están pasando en mi vida. Hablo en general. Siempre sola nunca insola".