Nicole Kidman donó 500 mil dólares a bomberos en Australia

La actriz australiana Nicole Kidman anunció en su cuenta de Instagram que donó 500 mil dólares para los bomberos de Australia que combaten los incendios forestales del país, lo que en pesos chilenos son más de 300 millones.

"El apoyo, los pensamientos y las oraciones de nuestra familia, están con todos los afectados por los incendios en Australia", comentó Kidman en su cuenta de Instagram, donde además publicó las vías a través de las que se puede donar.

Además de la actriz, otros personajes han estado donando y haciendo campañas para recaudar fondos, entre las que se encuentra la tenista Ashleigh Barty, quien anunció que donaría lo que gane en el torneo de Brisbane a la Cruz Roja, para ayudar a las víctimas de los siniestros.

Celeste Barber, actriz australiana también, lanzó un fondo común en Facebook, el que ha recaudado $19.771.329.261 en tres días.

La cantante estadounidense Pink, también se sumó a las donaciones, publicando en Twitter que daría 500 mil dólares a los bomberos del lugar, y publicando también las vías de donaciones.

I am totally devastated watching what is happening in Australia right now with the horrific bushfires. I am pledging a donation of $500,000 directly to the local fire services that are battling so hard on the frontlines. My heart goes out to our friends and family in Oz ❤️ pic.twitter.com/kyjDbhoXpp