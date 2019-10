Nicole envió potente mensaje: Hay que reparar de raíz y en profundidad la desigualdad de Chile

Nicole utilizó sus redes sociales para entregar un potete mensaje sobre la crisis social que se está viviendo hoy en día en Chile, y que tiene a todo el país manifestánose.

A través de Instagram, la intérprete de "Sin Gamulán" escribió que "no hay peor ciego que el que no quiere ver. Hay mucha injusticia e inequidad que se viene acumulando por años. Y lo que sucede hoy es la clara respuesta. Si no empatizamos y pensamos en el bienestar en conjunto como comunidad y no sólo en beneficios individuales llegaremos siempre a este punto de quiebre y violencia que nos hace daño a todos".

"Muchas personas no podrán llegar a sus trabajos y trasladarse en los próximos días o meses. Pero no sólo hay que reconstruir todo lo destruido sino reparar de raíz y en profundidad la desigualdad en Chile para construir un país de verdad justo con educación y oportunidades reales para todos. Vamos Chile por la Paz y dignidad de todos. #cacerolazo #manifestaciónsindestrucción #construirnodestruir", finalizó.

Como era de esperar, susu fanáticos reaccionaron rápidamente a su publicación, donde muchos le agradecieron por pensar en los demás y ocupar su tribuna para visibilizar este problema.