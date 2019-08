Nicole desclasificó que, originalmente, Nicky Jam haría 'Despacito' con Luis Fonsi

Una particular revelación se despachó la cantante Nicole durante el episodio del programa Sigamos de Largo donde se repasó su experiencia en The Voice Chile y Mi Nombre es.

Durante 2016, previo al lanzamiento de "Despacito", Luis Fonsi se pasó una larga temporada en el país como couch de The Voice, junto a Ana Torroja, Álvaro López y la propia cantante, quienes fueron testigos del nacimiento de la canción.

"Estaba en el camarín de al lado", comenzó a contar. "Y de repente, con la Anita (Torroja) decíamos "está pegote la canción... pero cántate otra", porque estuvo varios dias cantándola", dijo entre risas.

Ahí fue cuando ella misma admitió que estaba "desclasificando" un dato clave. "Originalmente era con Nicky Jam. Y no sé qué pasó, porque él mismo me lo dijo", aseguró.

Eso sí, no perdió la oportunidad de hacerle una petición ante semejante éxito en camino. "Yo le pedí que no dejara de hacer ni baladas ni R&B y me dijo que en las radios en Estados Unidos ya no tocaban tanta música en español y era su oportunidad de que lo tocaran más", expresó.

Encuentra el momento desde el 40:53, aquí.