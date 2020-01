Nicole Block reveló que hace 23 años lucha contra desórdenes alimenticios: Vomitaba 20 veces al día

La actriz de El Camionero y Tranquilo papá, Nicole Block, reveló que lucha hace 23 años contra desórdenes alimenticios.

En conversación con LUN, la intérprete nacional contó que en 2018 se fue a vivir a Estados Unidos junto a su exmarido, pero tuvo que regresar a Chile el año pasado debido a su deterioro físico y sicológico.

Tras darse cuenta de que su situación era grave, decidió pedir ayuda y fue así como llegó al Centro Rosewood, ubicado en Santa Mónica, USA, donde pasó los últimos cuatro meses del 2019. El buscar ayuda y tratamiento provocaron que Nicole definiera su momento actual como "el más feliz de mi vida".

En la entrevista, Block contó que su primer problema fue comenzar con los atracones, es decir, ingerir grandes canidades de comida en poco rato, aún cuando uno está satisfecho, el cual tuvo a los seis años. "Mi mamá no me enviaba comida -ni colación o almuerzo- al colegio. Cuando llegaba a la casa comía tanto, que después me dolía el estómago. Así comenzaron los atracones, porque me pasaba mucho sola y no sabía nada de porciones", contó.

La enfermedad continuó por muchos años, por lo que "trataba de curarme así que en la adolescencia me puse súper sana. Comía sólo cosas que creían me iban a nutrir, pero también es una obsesión. Lo mismo con el deporte en exceso". Nicole comentó que "fui muy gordita y después muy flaca. Pasé de gordita, a flaca, de gordita a flaca, de gordita a flaca. En mi closet tenía ropa de diferentes tallas".

Sobre el trasfondo de sus problemas alimenticios, la actriz aseguró que comenzaron por la relación que tenía con sus padres, a quienes no ve desde hace algún tiempo, dado que "quería que me trataran mejor y creo que en mi mente pensaba que si me veían débil quizás eso ocurriría". "La comida es un confort. En el fondo es el amor que no tienes en otras áreas", explicó.

Cuando tenía 15 años llegó la anorexia, donde "durante el día me comía solo una naranja y después, junto a mis papás, alguna otra cosa".

También contó que su momento más crítico fue en 2016, cuando grabó la teleserie Tranquilo Papá, de Mega, donde "llegué a pesar 40 kilos. Es el peso más bajo que he tenido. Estaba tan flaca que no encontraba calzones, compraba de niñita chica porque la talla S era muy grande para mí", reveló.

Sobre si su anorexia la llevó a desmayarse alguna vez, Nicole contó que fueron "unas cuatro o cinco veces... Qué horrible estar tan mal. Tener tan poca consciencia del problema y aún así no comer, a pesar de que te puedes morir".

Cuando tenía 23 años y terminó con uno de sus primeros pololos, comenzó con la bulimia. "Cuando estaba con él estuve mejor con mi anorexia. Sentía que alguien me quería y se preocupaba por mí, así que paré por harto rato. Él me entregó ese amor que necesitaba, pero cuando terminamos comencé a vomitar".

Respecto a esta enfermedad, Block señaló que es la peor de todas, ya que "es invisible". "La gente te ve comer, pero alguien con bulimia puede vomitar hasta parada sin que nadie se de cuenta". Más adelante, confesó que "al final, antes de internaba, vomitaba 20 veces al día".

Finalmente, tras tratarse en Estados Unidos, Nicole aseguró que está "recuperada. Más feliz que nunca porque tengo amigos. Antes de ingresar al centro no tenía, excepto uno que vive en España".