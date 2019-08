Nicolás Gavilán reveló que es lo primero que hará con el millonario premio de Pasapalabra

La noche de este lunes Nicolás Gavilán completó "El Rosco" de Pasapalabra luego de participar en 53 capítulos, y el joven oriundo de Hualpén reveló que es lo que primero que hará con el millonario premio.

Cabe recordar que el capítulo se filtró el lunes pasado, emocionando a los seguidores del programa, mientras que el monto ganado estaría quedando -al descontar impuestos- en unos $270 millones.

"Lo primero es comprarme un departamento en Concepción. En realidad no he pensado en qué invertir, pero creo que me voy a dar un viaje… No sé dónde, a cualquier lugar que no conozca", declaró Nicolás respecto a lo que hará con el dinero.

Antes de eso, sí, pretende adquirir un buen computador. "Me gusta hacer música en el computador, es un hobby que tengo", reconoció el estudiante de pedagogía en música.

Finalmente, respecto a los impuestos, sostuvo que "no sé cuánto es lo que tengo que pagar, pero creo que es harto. Supongo que está bien. La gente normal tenemos que acatar las leyes, hay otros que no, pero es lo que me toca".

