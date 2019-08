Nicolás Gavilán contó cómo ha cambiado su vida tras su exitoso paso por Pasapalabra

Nicolás Gavilán es sin dudas uno de los participantes más queridos de Pasapalabra, ya que gracias a su carisma, sencillez y rápidez ha logrado conquistar a más de alguno.

Obviamente, su participación en el programa de CHV ha provocado que el joven se vuelva toda una figura en redes sociales, y sobre esto conversó con Las Últimas Noticias, donde reveló cómo ha cambiado su vida durante este tiempo.

Según contó, uno de los principales cambios que ha tenido tras su participación en Pasapalabra, es que congeló sus estudios para poder participar en el espacio. De esta manera, el estudiante de Pedagogía en Música de la Universidad de Concepción se encuentra cursando "tercero y medio".

Sobre su popularidad, Gavilán contó que "me mandan mensajes de cariño y apoyo, salió más de alguna propuesta para salir pero no me atrae eso de conocer gente por Internet". Además, reveló que pololea con una profesora de inglés desde hace algún tiempo.

Con su paso por Pasapalabra, el joven ha ganado más de 20 millones por los capítulos que ha salido vencedor. Sobre esto, Nicolás contó que la mayoría la ha ahorrado. "Solo me compré un auto, en realidad mi papá lo tenía y yo necesitaba un medio de transporte y se lo compré".

Además, sostuvo que en el caso de ganar el pozo del Rosco, se compraría un departamento en Concepción y les daría plata a sus papás.