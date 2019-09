Nicolás Espejo y reunificación familiar de migrantes: 'Aunque haya delitos, el niño tiene derechos'

Nicolás Espejo dedicó su columna "Con ojos de niño" en Ciudadano ADN a reflexionar sobre el problema de los niños hijos de migrantes que no pueden pasar a Chile a juntarse con sus familiares, o que se quedan en Chile cuando sus familiares -por diversas causas- son devueltos a sus países.

El abogado y experto en infancia acusó que "las autoridades de infancia han permanecido bastante silentes" ante estos casos, que han quedado en manos del Ministerio del Interior y del Departamento de Extranjería, con un foco "en la seguridad interior y el control de fronteras, y no en la política social de infancia, y eso tiene impactos concretos".

Espejo acusó que no existe una política de protección a la infancia en el contexto migratorio. "No podemos saber a qué se puede atener una persona en ese caso", sentenció, agregando que si bien existe una visa específica para efectos de reunificación familiar orientada a haitianos, no existe un instrumento similar para otras nacionalidades que encabezan la inmigración en Chile, como los venezolanos. "Es algo que debiese existir", insistió.

Ante casos de padres de niños que están en Chile o nacieron en Chile, y que son expulsados del país por situaciones penales, dicho proceso de expulsión no considera a esos niños. Hoy, contó el columnista, muchos de esos casos están resolviéndose en las cortes. "Emplazo cariñosamente a la autoridad migratoria a velar por el interés superior del niño", sentenció Espejo.

"Por muy malo que sea el papá o la mamá, aunque hayan cometido delitos, el niño tiene derecho a mantenerse con un contacto con ese adulto", prosiguió el abogado. Ante una expulsión, separar a niños de su familia es "una violación flagrante a la Declaración de Derechos del Niño", aclaró, apuntando que fue "este gobierno el que insistió en que el Ministerio se llamara de Desarrollo Social y Familia".

"La crisis del Sename es súper importante, pero hay casi 200.000 niños nacidos en el extranjero o en territorio nacional. ¿Acaso esto no forma parte de la ecuación?", se preguntó el columnista.

Y frente a la situación de migrantes venezolanos en la frontera norte de Chile, Espejo enfatizó que "el gobierno no ha declarado una crisis humanitaria y esto tiene consecuencias jurídicas, no es baladí. Yo creo que es porque no quiere que llegue más gente solicitando ayuda". Un aumento de la migración que, insistió Espejo, para la economía chilena "es una buena noticia porque aumenta el consumo y mucha gente llega con mano calificada, y esto no es opinión mía, lo dijo el Banco Central", finalizó.