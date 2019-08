Nicolás Espejo y niños en Puchuncaví: 'Es un catálogo de los distintos derechos que se violan'

El abogado y asesor de la ONU en derechos de la niñez, Nicolás Espejo, se refirió en su columna de Ciudadano ADN a la vulneración de los derechos ambientales de los niños, en relación a la situación de contaminación en las zonas de Quintero y Puchuncaví.

Para el experto, hay "poca información sobre los derechos ambientales" de los niños, ni "monitoreos de cómo impactan las cuestiones ambientales en ellos", de lo que daría cuenta este caso.

Según comentó, un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso y la Defensoría de la Niñez tomó las historias de un grupo de niños de la zona y "las transformó en un catálogo matriz de los distintos derechos que se van violando en su vida diaria: derecho a alimentarse en un agua que no esté contaminada, derecho al agua no contaminada, o cómo dejan de ocupar espacios". De parte de la autoridad, consideró, "aún no se ha explicado cuál es la extensión, naturaleza y condiciones de la contaminación que ocurre ahí".

Espejo también indicó que "los costos de la contaminación y el cambio climático no se distribuyen equitativamente. Los pueblos indígenas, por ejemplo, experimentan consecuencias distintas a los que estamos en esta mesa". Por eso, planteó la urgencia de "tener un Estado muy consciente y que dé las medidas compensatorias. En Puchuncaví y Quintero es evidente que eso no está ocurriendo".

El experto en infancia, además de recordar que la Convención de Derechos del Niño les reconoce el derecho a un ambiente libre de contaminación, también valoró la importancia de que los niños tengan "información y una educación que les permita entender y ser partícipes de su medio ambiente. La participación es parte de la respuesta".

Por eso, valora el surgimiento de una figura como Greta Thunberg, la activista medioambiental de 16 años. "Nosotros somos otra generación, esa dinámica integradora del medio ambiente hoy día está presente en la discusión de niños y niñas como Greta".

Consultado respecto a qué podemos hacer si sentimos que los derechos del niño están siendo vulnerados a causa de la contaminación, Espejo aclaró que es posible presentar recursos de protección contra la empresa, o contra la autoridad pública que no ha cumplido su labor de fiscalización. Si no existen recursos para ello, se puede hacer una denuncia a la Defensora de la Niñez que "puede solicitar información sobre si se están adoptando medidas al respecto, y emitir un informe".

Pero fuera de los caminos judiciales o institucionales, recalcó la importancia de "hacer que su diputado, su senador o su alcalde represente esto a nivel politico e institucional", poniendo como ejemplo el caso de los ganaderos en Brasil amenazados con la prohibición de su carne desde países europeos tras la gestión en la Amazonía. "Bolsonaro, que está completamente loco, y así y todo los ganaderos le dijeron 'si sigue con su actitud me van a bloquear la carne' y se echa para atrás y toma una responsabilidad".

"Hay un compromiso global de volver este tema relevante para todos", finalizó.