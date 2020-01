Nicolás Cage celebró año nuevo en un desconocido bar en Inglaterra

Hasta Somerset, Inglaterra, llegó el actor norteamericano Nicolás Cage para celebrar las fiestas de fin de año.

Claramente, su presencia en un pequeño bar no pasó desapercibida, puesto que fueron los mismos dueños quienes publicaron imágenes por redes sociales de la visita del destacado interprete.

Según el propietario del bar, Cage le habría comprado un trago a todos los presentes en el local.

Recordemos que fue el propio Nicolás Cage quien confirmó a los medios ingleses en 2018 que había adquirido una vivienda en el país británico.

Just found out Nicolas Cage spent his New Year's Eve in The Tramways pub in Somerset pic.twitter.com/46d3471PTy