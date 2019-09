Nicki Minaj anunció su retiro definitivo de la música

Conmoción ha causado en la música urbana el anuncio de la popular cantante de pop y hip-hop, Nicki Minaj, la artista se retiraría definitivamente de la música.

Minaj, nacida en Trinidad y Tobago, anuncio que “he decidido retirarme y tener una familia. Sé que ustedes estarán contentos ahora. A mis fanáticos, sigan apoyándome siempre, háganlo hasta el día de mi muerte. Los amo por toda la vida”, indicó la cantante de “Anaconda”.

La cantante de 36 años, está comprometida con el ejecutivo de música Kennet Petty, quienes anunciaron un posible matrimonio en los próximos meses.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE 😘♥️🦄