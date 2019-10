Nicki Minaj anunció colaboración con Adele y sus fanáticos enloquecieron

Hace algunos días, Nicki Minaj reveló a Entertainment Tonight que estaba trabajando en una exclusiva colaboración con Adele, sorprendiendo a sus fanáticos y a los de la británica.

Sin embargo, todo se trató de una -pesada- broma, por lo que tuvo que aclarar la situación en Twitter: "Creo que todos se dieron cuenta de que estaba siendo sarcástico".

Además, agregó que "ahora tengo que ir al estudio de Adele para robar algunos archivos. ¿Hay alguien en el Reino Unido? Tengo un trabajo para ti".

Recordemos que hace algunas semanas la intérprete de "Super bass" anunció su retiro definitivo de la música para enfocarse en su familia.

Omg guys. 😅🤣 I thought everyone could clearly see I was being sarcastic. Shit! Now I have to go to Adele’s studio & steal some files. Who’s in the UK? I got a job for you 🥴 https://t.co/oyh4hECNCC